شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يستقر على بديل أحمد مدبولى لمباراة الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش على الدفع بمحمد الشامى لاعب الفريق فى مركز الجناح الايسر لتعويض غياب أحمد مدبولى عن مباراة الاتحاد السكندرى .

ويختتم اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى استعداداته لمباراته مع الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الاسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها غداً السبت على استاد المكس بالإسكندرية.

وغاب محمد الشامى عن مواجهة الجزيرة الإماراتى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب ، فيما تخلف أحمد مدبولى لاعب الإسماعيلى عن السفر مع فريقه للإسكندرية بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث وغيابه عن المواجهة المقبلة مع الاتحاد السكندرى.

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وطالب الصربى ميودراج لاعبيه باستعادة ذاكرة الانتصارات فى المسابقة المحلية لاسيما أن آخر ظهور للدراويش بالدوري شهد هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة للمسابقة

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى سلم ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.