شكرا لقرائتكم استمرار الدورة التدريبية لمدربى الكرة النسائية برعاية نرويجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستمر فعاليات الدورة التدريبية لمدربات كرة القدم النسائية لليوم الثالث علي التوالي ، والتي ينظمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد المصري بحضور المحاضران الدوليان يار توسكا وان بيلرود وشيد حجام المستشار بالاتحاد النرويجي والدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية و مصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر النسائي تحت 20 عام وبمشاركة ٢٤ مدربة و120 لاعبة من 6 سنوات حتى 16 سنة وانطلقت فعاليات اليوم الثالث صباح اليوم وتم تقسيم اللاعبات لمجموعات تحت اشراف المدربات الدارسات وتم عمل وحدات تدريبية لكل مجموعة لتعليم اساسيات كرة القدم. Advertisements وخضعن الدارسات لمحاضرة نظرية قام خلالها المحاضرين بالحديث عن كل ما تم تطبيقه بشكل عملي. وتختتم غدا السبت فعاليات الدورة التدريبية بحضور سفيرة دولة النرويج ويتم توزيع الشهادات علي الدارسات في حفل الختام.

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