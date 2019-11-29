شكرا لقرائتكم استمرار الدورة التدريبية لمدربى الكرة النسائية برعاية نرويجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانطلقت فعاليات اليوم الثالث صباح اليوم وتم تقسيم اللاعبات لمجموعات تحت اشراف المدربات الدارسات وتم عمل وحدات تدريبية لكل مجموعة لتعليم اساسيات كرة القدم.
وخضعن الدارسات لمحاضرة نظرية قام خلالها المحاضرين بالحديث عن كل ما تم تطبيقه بشكل عملي.
وتختتم غدا السبت فعاليات الدورة التدريبية بحضور سفيرة دولة النرويج ويتم توزيع الشهادات علي الدارسات في حفل الختام.
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