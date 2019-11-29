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شكرا لقرائتكم جدو وريان يقودان هجوم الجونة ضد المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، التشكيل الذي يخوض به مباراة المقاولون العرب في تمام الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
ويضم التشكيل الأساسي كل من:
محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، أكرم توفيق، محمد محسن "ليلة"، أحمد حمدي، إسلام محارب، محمد ناجي "جدو"، أحمد ياسر ريان.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، لؤي وائل، أحمد مجدي، سيرج أكا، والتر بواليا، عمرو سعداوي، محمود شبراوي.
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