شكرا لقرائتكم اتحاد الاسكواش: نتفاوض لزيادة أعداد المصريين المشاركين فى بطولة بريطانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال خليفة في تصريحات خاصة: أن الاتحاد سيحاول زيادة أعداد المصريين المشاركين في البطولة في العام المقبل حتى لا تتكرر هذه المحاولات من أولياء الأمور للعب بإسم دول أخرى.
أضاف خليفة عن موقف الاتحاد من شطب اللاعبين السبعة الذين حملوا أعلام دول أخرى في بريطانيا المفتوحة من جدول البطولة بعد مخاطبة الاتحاد الانجليزي متسائلاً: ماذا كان يفعل الاتحاد أمام اللاعبين الذين حاولوا المشاركة بطرق ملتوية في البطولة عبر دول أخرى، لم يكن أمامنا حل آخر للحفاظ على اللاعبين.
وكانت القائمة الأولية لبطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين التى تنطلق فى يناير 2020 كشفت عن سبعة لاعبين مصريين يمثلون دولاً أخرى فى البطولة وهم: أحمد عبد الرحيم، عمر بسطاوي، سيف نصر، أدهم مبروك، فريدة سلوم، نور رامي وعلي خواص.
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