شكرا لقرائتكم تخصيص مدرج 11 في ملعب رادس لمشجعي الأهلي ضد النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفر الاجتماع الفني لمباراة النجم الساحلى ضد الأهلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب رادس، عن دخول جماهير الأهلي في تونس إلى المباراة من خلال التذاكر الخاصة بالمباراة والتي تم استلامها خلال الاجتماع.

وقال الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في تونس أنه تم تخصيص مدرج 11 في ملعب رادس لمشجعي الأهلي، كما تم الاتفاق علي توصيل التذاكر إلى الجماهير الأهلاوية في اماكن إقامتها بالعاصمة التونسية للتسهيل عليها والتواجد في الاستاد؛ لدعم فريق الأهلي في مباراة اليوم.

وأضاف أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل فندق إقامة بعثة الأهلي في تونس، ومن ثم تم الاتفاق على توصيل تذاكر المباراة إلى أماكن تواجد الجماهير بدلا من حضورها إلى مقر إقامة البعثة في تونس.