شكرا لقرائتكم تخصيص مدرج 11 في ملعب رادس لمشجعي الأهلي ضد النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل فندق إقامة بعثة الأهلي في تونس، ومن ثم تم الاتفاق على توصيل تذاكر المباراة إلى أماكن تواجد الجماهير بدلا من حضورها إلى مقر إقامة البعثة في تونس.
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