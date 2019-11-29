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تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي.. ديانج في الوسط وأجايي يقود الهجوم...

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جدة - عمرو شويل استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يخوض به مباراة النجم الساحلي الليلة في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي ، كلاً من :محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، رامى ربيعة، محمد هاني ، علي معلول ، عمرو السولية، أليو ديانج ، محمد مجدي "قفشة"، وليد سليمان، رمضان صبحي وجونيور أجايي.

 

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ويلتقي الاهلي مع النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

 

 ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

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