شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي.. ديانج في الوسط وأجايي يقود الهجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم التشكيل المتوقع للأهلي ، كلاً من :محمد الشناوي ، أيمن أشرف ، رامى ربيعة، محمد هاني ، علي معلول ، عمرو السولية، أليو ديانج ، محمد مجدي "قفشة"، وليد سليمان، رمضان صبحي وجونيور أجايي.
ويلتقي الاهلي مع النجم الساحلي في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد النجم الساحلي.. ديانج في الوسط وأجايي يقود الهجوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.