شكرا لقرائتكم رومارينيو ينافس على جائزة أجمل هدف في دوري أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار عشرة أهداف لنيل جائزة أفضل هدف سجل في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 التي ظفر بلقبها الهلال عقب تغلبه على أوراوا الياباني في مباراتي الذهاب 1-0 والإياب 2-0.

ودخل البرازيلي رومارينيو، مهاجم اتحاد جدة، الترشيحات بالهدف الذي أحرزه في مرمى الريان القطري ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقال الآسيوي على موقعه الإلكتروني: سجل رومارينيو واحداً من أجمل الأهداف في المباراة التي تغلب فيها الاتحاد على الريان 2-0، حيث إن هذا الهدف جاء بعد سلسلة من التمريرات قبل أن يسدد رومارينيو من فوق الحارس.

ونشر الاتحاد القاري "فيديو" للأهداف العشرة التي تضمنت كلا من إسلام توختاخوجاييف لاعب لوكوموتيف الأوزبكي، وغونزالو فييرا لاعب الريان القطري، بجانب هدف سيرجينيو من كاشيما الياباني، وصفاوي رشيد من نادي شاندونغ الصيني، إلى جانب أهداف كلا من شجاعي خليل لاعب بيرسيبوليس الإيراني، وخوجاكبر من باختاكور الأوزبكي، وكيم داي وون لاعب دايغو الكوري الجنوبي، وخالد منير لاعب الدحيل القطري، وفابريسيو لاعب أوراوا الياباني.