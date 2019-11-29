شكرا لقرائتكم مدرب البحرين يحذر لاعبيه من إمكانات المنتخب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم يوم الجمعة، أنه يحترم المنتخب السعودي كثيرا لكنه يسعى لتحقيق الفوز عليه في مباراتهما يوم السبت بكأس الخليج الحالية (خليجي 24) بقطر، موضحا أنه يركز دائما على فريقه بغض النظر عن هوية المنافس.

وحذر سوزا من الإمكانيات العالية للمنتخب السعودي (الأخضر) ولاعبيه، إضافة إلى أن نتائج الجولة الأولى ستجعل المنتخب السعودي حريصا بشدة على تحقيق الفوز.

ويلتقي المنتخب البحريني نظيره السعودي السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا بقطر.

وكان المنتخب البحريني افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع نظيره العماني حامل اللقب سلبيا، فيما استهل المنتخب السعودي مسيرته في هذه النسخة الخليجية بالخسارة 1 - 3 أمام نظيره الكويتي.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي لفريقه يوم الجمعة قبل المباراة: قلت من قبل إننا نركز على أنفسنا ونسعى لتطوير أنفسنا وأن نكون أكثر شراسة على مرمى المنافس من خلال اللعب المباشر والقوي.

Advertisements

وأضاف: نعلم أن المنتخب السعودي يرغب أيضا في الفوز ولكننا نركز على أنفسنا.

وعما إذا كان يسعى للفوز باللقب الأول في كأس الخليج بعد الأداء القوي أمام عمان ، قال سوزا: نحن هنا لنفوز بكل المباريات. ونسعى للتقدم إلى الأمام. قدمنا أداء جيدا أمام عمان ونسعى لتقديم كل ما لدينا لنذهب بعيدا في هذه المسابقة.

وردا على سؤاله عن رأيه في المباراة القادمة أمام السعودية ، قال سوزا : المباريات جميعها صعبة وما أنجزناه أمام عمان أننا قدمنا أداء قويا لكننا فشلنا في هز الشباك. أنا سعيد بأداء اللاعبين علما بأن بعضهم لم يشارك في المباريات مع الفريق منذ فترة.

وأشار: البطولة قوية والمنتخبات كلها تسعى للفوز لكن مستوانا جيد. نريد النقاط الثلاثة وسنسعى لإحرازها أمام المنتخب السعودي. هناك منتخبات عريقة وعلينا أن نكون أفضل دفاعا وهجوما.

وعما إذا كانت هزيمة المنتخب السعودي في المباراة الأولى تضاعف من صعوبة المباراة على البحرين ، قال سوزا : مواجهة المنتخب السعودي صعبة لأنه من أعرق وأقوى المنتخبات في المنطقة وعلينا أن نتوخى الحذر من مهارات وإمكانيات لاعبيه التي تجعله مرشحا للقب.

وأضاف: المنتخب السعودي لم يكن سيئا أمام الكويت ولكنه تلقى هدفين خاطفين ولم يكن من السهل أن يعود في المباراة. نأمل أن نكون جاهزين في مواجهته.