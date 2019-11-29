شكرا لقرائتكم الهلال يرتقي إلى المركز الـ 18 عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ارتقى الهلال إلى المركز الثامن عشر في التصنيف العالمي للأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني.

وبحسب تصنيف موقع "clubworldranking.com" المختص بتصنيف المدربين والأندية والصادر في 25 نوفمبر الجاري، فإن الهلال يأتي خلف كل من برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي وريفر بليت الأرجنتيني وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وفالنسيا الإسباني وفلامنغو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وتيغريس أونال المكسيكي وأتلتيكو باراناينسي البرازيلي وأرسنال الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

ووصل مجموع نقاط الهلال إلى 9829 نقطة، ومن المقرر أن يخوض بطل القارة أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية أمام الترجي التونسي في الشهر المقبل.

بدوره، تقدم الروماني رازفان لوتشيسكو، المدير الفني للهلال، إلى المركز 51 عالميا في التصنيف الدولي للمدربين، متقدما 13 مركزا عقب قيادته الفريق إلى تحقيق اللقب الآسيوي.