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بوكيتينو: قدمت أفضل ما لدي لتوتنهام

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام هوتسبير المنافس في الممتاز لكرة القدم إنه قدم للفريق "أفضل ما لدي" خلال خمس سنوات ونصف قبل إقالته الأسبوع الماضي.

ورحل المدرب الأرجنتيني، الذي قاد توتنهام إلى نهائي الموسم الماضي، بعد سلسلة من النتائج السيئة بجميع المسابقات هذا الموسم وتولى جوزيه مورينيو المسؤولية بدلا منه وقاد الفريق للفوز في أول مباراتين حتى الآن.

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وتحدث بوكيتينو لأول مرة منذ إقالته عن "التحديات الصعبة" و"النجاح المثير".

وقال بوكيتينو في بيان نشره اتحاد مدربي الدوري "قدمت كل ما لدي لتحقيق الأهداف التي طُلبت مني في أول اجتماع. التحديات كانت صعبة بقدر ما كان النجاح مثيرا. أود توجيه الشكر إلى جو لويس (مالك النادي) ودانييل ليفي (رئيس توتنهام) لمنحي هذه الفرصة لكي أكون جزءا من تاريخ توتنهام... وكل ما قابلتهم في توتنهام من العاملين إلى اللاعبين خلال خمس سنوات ونصف".

وأضاف "أخيرا أود الحديث بشكل خاص إلى الجماهير التي تجعل هذا الفريق رائعا بدعمهم المذهل... أتمنى لهم التوفيق وأنا واثق من أننا سنلتقي مرة أخرى".

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