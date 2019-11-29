يوفنتوس وإنتر إلى المبارزة مجددا ونابولي لوقف النزيف









اسماء السيد - يعود يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب مع مطارده انتر الى صراعهما المحلي في المرحلة 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما يأمل نابولي في نقل زخم تعادله مع ليفربول الانكليزي في دوري ابطال اوروبا الى الساحة المحلية حيث يتقهقر في الترتيب منذ نحو شهر.

يستقبل يوفنتوس على ارضه ساسوولو الرابع عشر السبت، بعد ضمان صدارة مجموعته في دوري الابطال اثر فوزه على أتلتيكو مدريد الاسباني 1-صفر في تورينو.

لم يخسر حامل اللقب في آخر ثماني سنوات هذا الموسم في الدوري، لكنه يبتعد بفارق نقطة يتيمة عن انتر الثاني الذي ابقى على آماله الاوروبية بفوزه على سلافيا براغ التشيكي 3-1.

ويملك يوفنتوس رصيدا كاملا على ارضه امام ساسوولو اذ فاز عليه في ست مباريات جمعتهما.

قال مدربه ماوريتسيو ساري القادم من تشلسي الانكليزي "حتى الان نظهر ومضات مما يمكن ان نحققه، ونريد ان نظهر المزيد بثبات".

وعاد الى صفوف الفريق نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ابلاله من اصابة صغيرة بركبته اليمنى، ما سيصعب من مهمة ساري باختيار تشكيلته الاساسية في ظل التألق الكبير للثنائي الارجنتيني الهجومي المؤلف من غونزالو هيغواين وباولو ديبالا.

وقد يشارك في مركز حراسة المرمى المخضرم جيجي بوفون (41 عاما) بدلا من البولندي الاساسي فيوتشيخ تشيتشني، ليقترب من الرقم القياسي لظهير ميلان السابق باولو مالديني في عدد المشاركة في مباريات الدوري.

وخاض بوفون 644 مباراة في الدوري مقابل 647 لاسطورة ميلان السابق.

في المقابل، ينوي انتر تحقيق فوزه الخامس تواليا عندما يستقبل سبال وصيف القاع والذي لم يفز سوى مرتين هذا الموسم ولم يذق طعم الفوز في ملعب "سان سيرو".

لكن مدربه انتونيو كونتي الذي قاد يوفنتوس سابقا الى لقب الدوري ثلاث مرات بين 2012 و2014 يرى في مواجهة فريق إيميليا-رومانيا "اختبارا جديدا"، في ظل تحضير الفريق لموقعته المقبلة ضد برشلونة الاسباني في دوري ابطال اوروبا. ولم يخسر انتر في 18 مباراة ضد سبال.

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- نابولي والعواصف -

ويستضيف نابولي مع مدربه كارلو أنشيلوتي بولونيا الخامس عشر، بعد تعادله مع ليفربول بطل أوروبا 1-1 في ملعب "أنفيلد"، ليعزز من حظوظ تأهله الى ثمن نهائي المسابقة القارية.

وسافر الفريق الجنوبي الى ليفربول في ظل وضع إداري بالغ الصعوبة والحديث عن امكانية اقالة انشيلوتي، بعد تراجع الفريق الى المركز السابع وعدم تحقيقه أي فوز في آخر خمس مباريات في الدوري وفي آخر 7 مباريات في مختلف المسابقات.

وهدد مالك النادي أوريليو دي لاورنتيس ببيع كامل لاعبي النادي والادعاء عليهم لرفضهم الخضوع لمعسكر تدريبي لمدة اسبوع مطلع الشهر الحالي.

لكن أنشيلوتي أعلن ان "النجاة" من امتحان انفيلد أعجب دي لاورنتيس ورفع المعنويات. قال المدرب القدير "نحن متحدون وهناك تصميم من الجميع لاثبات قدرتنا".

وصحيح ان نابولي حصد اربع نقاط فقط في آخر مباريات من أصل 15، إلا انه فاز في آخر خمس مباريات على ملعبه ضد بولونيا.

ويتألق في صفوف نابولي مهاجمه البلجيكي درايس مرتنز صاحب 117 هدفا والذي يقف على بعد اربعة اهداف من الرقم القياسي للسلوفاكي ماريك هامشيك.

ويستقبل أتالانتا في "دربي لومبارديا" بريشيا، بعد تحقيق اول فوز في تاريخه في دوري الابطال على حساب دينامو زغرب الكرواتي 2-صفر.

وفي ظل اصابة هدافه الكولومبي دوفان زاباتا، تراجع مفاجأة الموسم الماضي إلى المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن مواقع التأهل الى دوري الابطال، لكنه يملك اقوى هجوم في الدوري راهنا (31 هدفا).

ويأمل لاتسيو في الحفاظ على مركزه الثالث وتحقيق فوزه السادس تواليا عندما يستقبل اودينيزي الثالث عشر وصاحب 9 اهداف فقط وذلك بعد فوزه على كلوج الروماني 1-صفر في الدوري الاوروبي بعد خسارتين، فيما يستضيف كالياري مفاجأة مطلع الموسم ورابع الترتيب سمبدوريا السادس عشر الاثنين.

وبالتساوي معه في المركز الرابع، يخوض روما اختبارا لا يخلو من صعوبة ضد فيرونا التاسع بعد فوزه على باشاك شهير التركي 3-صفر الخميس في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" ليتصدر مجموعته، فيما يسافر ميلان الجريح والفائز مرة في آخر ست مباريات الى بارما.