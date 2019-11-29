البريطاني فرح يعود إلى المضمار في 2020 تحضيرا لاولمبياد طوكيو









اسماء السيد - أعلن العداء البريطاني مو فرح البطل الاولمبي والعالمي لسباقات المسافات الطويلة (5 آلاف و10 آلاف متر) عودته للمشاركة مجددا في السباقات المقامة على المضمار في عام 2020 بعد تفرغه لمدة عامين لمسابقات الطرقات، وذلك تحضيرا للالعاب الاولمبية في طوكيو من العام ذاته.

ونشر العداء المتحدر من الصومال فيديو في قناته على موقع "يوتيوب" أعلن فيه أن "الخبر الابرز هو أنني عائد إلى الحلبة في سباق 10 آلاف في طوكيو العام المقبل"، وتابع "آمل ألا أكون قد خسرت سرعتي ولكني سأتدرب بقساوة من أجل ذلك وسنرى ماذا بامكاني أن افعل".

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ويأتي إعلان فرح (36 عاما) بعدما فتح الاتحاد البريطاني لالعاب القوى تحقيقا مستقلا يتعلق بمدربه السابق الأميركي ألبرتو سالازار الذي أشرف على تدريب رياضيين في ألعاب القوى، والذي اوقفته في أيلول/ سبتمبر الماضي الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات لفترة أربعة أعوام على خلفية مخالفات لقوانين المنشطات، في إطار مشروع "نايكي أوريغون" الذي أعلن عملاق التجهيزات الرياضية الأميركية إنهاءه في أعقاب هذه الفضيحة.

وعلق فرح حينها بعد صدور حكم الإيقاف بحق مدربه السابق الذي اشرف عليه بين عامي 2011 و2017 "كما قلت سابقا، ليس هناك اي تهمة ضدي، لم ارتكب اي سوء. الاتهامات، فليكن واضحا (للجميع)، لا تتعلق سوى بألبرتو سالازار".

وقرر فرح أن يحصر نشاطاته بمسابقات الطرقات بعد فوزه بلقبه العالمي الاخير في سباق الـ 10 آلاف متر في لندن 2017، وقد نجح في الفوز بماراتون شيكاغو مع رقم قياسي اوروبي وقدره 2:05.1 ساعتان، ولكن من دون أن يتمكن من الاقتراب من رقم "الملك" الكيني إليود كيبتشوغي صاحب الرقم القياسي في ماراتون برلين في العام ذاته (2:01.39 س.).