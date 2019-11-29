فيتل ولوكلير... والخوف من صراع قد يتجدد









اسماء السيد - يخشى البعض من تجدد الصراع المشتعل على حلبة إنترلاغوس البرازيلية بين ثنائي فيراري الالماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير من موناكو خلال جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة الـ 21 الاخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي تقام على حلبة مرسى ياس الاحد.

سلطت الاضواء على لوكلير خلال المؤتمر الصحافي المخصص للسائقين الخميس في ظل غياب زميله بطل العالم أربع مرات بسبب وضع صديقته مولودهما الثالث.

وامام اصرار الصحافيين وعد السائق الشاب البالغ 22 عاما والمنضم مطلع العام الحالي إلى فيراري قائلا "سنحاول ألا يتكرر الامر مجددا".

ولكن من يتابع البطولة العالمية هذا العام يدرك جيدا أن فتيل الصراع بين زميلي "المنزل الواحد" اشتعل منذ باكورة الجولات، وتحديدا في سباق استراليا على حلبة ألبرت بارك، عندما طلب لوكلير من فريقه السماح له بتجاوز فيتل، ومذاك تأزمت الامور اكثر فأكثر لتصل إلى حدها الاقصى في إنترلاغوس: خلال محاولة لتجاوز من فيتل، قاوم لوكلير، ما ادى إلى احتكاك بين السيارتين وخروجهما معا.

وتابع لوكلير الذي انطلق من الصدارة سبع مرات هذا الموسم وفاز بسباقين في بلجيكا وإيطاليا "تكلمنا بالامر وحاولنا أن نفهم المسألة. تقع المسؤولية على كل واحد بيننا. الامر واضح وسنتقدم للامام".

ومع حسم لقب الصانعين لصالح فريق مرسيدس للعام السادس تواليا وفوز سائقه البريطاني لويس هاميلتون بلقبه السادس في مسيرته والثالث تواليا وضمان زميله الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثاني في الترتيب، يحتدم الصراع على المرتبة الثالثة التي يحتلها سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن برصيد 260 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن لوكلير الرابع و30 نقطة عن فيتل صاحب المركز الخامس.

ورأى لوكلير أنه "من المهم دائما انهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى، خصوصا أنه عامي الاول مع فيراري (الثاني في الفورمولا واحد)، لذا سأبذل قصارى جهدي لأجل ذلك، حتى لو أن فارق 11 نقطة يمثل الكثير لتعويضه".

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وسينطلق بوتاس من الخط الاخير لسباق أبوظبي بعدما عمد فريقه إلى إبدال محرك سيارته في تجاوز للحد الاقصى المسموح به من قبل القوانين، بعد الضرر الذي لحق به في البرازيل، علما ان فريق "الاسهم الفضية" يهمين على حلبة مرسى ياس منذ عام 2014 إن كان خلال "امتحان يوم السبت" أو في السباق الاحد.

ويحمل هاميلتون الرقم القياسي لعدد الانتصارات في أبوظبي اذ رفع كاس المركز الاول أربع مرات أعوام 2011 مع فريقه السابق ماكلارين و2014 و2016 و2018 مع فريقه الحالي، فيما فاز بوتاس عام 2017 وبطل العالم السابق الالماني نيكو روزبرغ عام 2015، علما أن السكوديريا فيراري ما زالت تبحث عن فوزها الاول على حلبة مرسى ياس منذ انضمامها الى الروزنامة العالمية عام 2009، لذا تعتمد على فيتل الفائز باللقب ثلاث مرات مع فريقه السابق ريد بول أعوام 2009 و2010 و2013.

-وداعا هالكينبيرغ وكوبيتسا-

ويحتدم الصراع ايضا على المركز السادس بين الفرنسي بيار غاسلي (تورو روسو) الذي حل ثانيا في البرازيل، وسائق ماكلارين الإسباني كارلوس ساينز في سباق الرمق الاخير لفك الارتباط بينهما اذ يتساويان مع 95 نقطة لكل منهما، فيما يشكل سائق ريد بول التايلاندي ألكسندر ألبون مصدر خطر عليهما حيث يحتل المركز الثامن برصيد 84 نقطة.

وتتجه الانظار أيضاً إلى سائق رينو الالماني نيكو هالكينبيرغ والبولندي روبرت كوبيتسا (وليامس)، حيث من المتوقع ان يخوضا آخر سباق لهما في الفئة الاولى بعد فشلهما في إيجاد مقعد للعام المقبل.

وسيحل الفرنسي إستيبان أوكون بدلا من هالكينبيرغ مع رينو، على أن يتسلم مهامه الرسمية خلال تجارب نهاية الموسم التي ستقام الثلاثاء والاربعاء المقبلين على حلبة مرسى ياس بالذات.

في المقابل أكد فريق وليامس انه سيستبدل كوبيتسا بالكندي نيكولا لاتيفي الذي شارك هذا العام في بطولة الفورمولا2 وشغل منصب السائق الاحتياط في الحظيرة البريطانية.