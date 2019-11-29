أحمد مدبولى يتدرب مع شباب الإسماعيلى.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب نادى الإسماعيلى تدريبات فى الوقت الحالى مع فريق الشباب مواليد 99، وذلك فى ظل إيقافه عن مواجهة الاتحاد السكندرى لحصوله على ثلاثة إنذارات. ويستضيف الاتحاد السكندرى فريق الدراويش غدا السبت باستاد المكس ضمن مؤجلات الأسبوع السادس لمسابقة الدورى المحلى. Advertisements ويتطلع أحمد مدبولى لاعب الزمالك السابق والإسماعيلى الحالى للحفاظ على جاهزيته قبل عودة الفريق للإسماعيلية عقب المواجهة المذكورة. ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة أيضاً.

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