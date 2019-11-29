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فيديو.. عبد الله السعيد يواصل التأهيل فى الجيم بعد شرخ عظمة الفخذ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عبد الله السعيد قائد وسط فريق بيراميدز برنامجه التأهيلى فى صالة الجيم، بعد الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ الأيمن خلال تواجده فى معسكر الفريق الذى أقيم بمراكش قبل استئناف مسابقة الدورى.

 

ويحتاج عبد الله السعيد لفترة علاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويواصل اللاعب تدريباته التأهيلية فى الجيم من أجل التعافى سريعًا والعودة إلى الملاعب فى أقرب وقت.

 

ويغيب عبد الله السعيد عن رحلة بيراميدز فى نيجيريا لمواجهة إينوجو رينجرز فى مباراته الأولى بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الثالثة عصر الأحد المقبل، وتضم مجموعة بيراميدز فريقي المصري ونواذيبو بطل موريتانيا.

 

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