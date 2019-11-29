شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الله السعيد يواصل التأهيل فى الجيم بعد شرخ عظمة الفخذ والان مع تفاصيل الخبر
ويحتاج عبد الله السعيد لفترة علاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويواصل اللاعب تدريباته التأهيلية فى الجيم من أجل التعافى سريعًا والعودة إلى الملاعب فى أقرب وقت.
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