شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرتدى الزى الأسود أمام النجم الساحلى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والنجم الساحلى الذى عقد اليوم الجمعة، بمدينة الحمامات التونسية بحضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإدارى وماهر عبد العزيز إدارى الفريق عن ارتداء الأهلى القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود أيضا، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأخضر، فى حين يرتدى فريق النجم الساحلى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس مرماه الطاقم اللبنى.

يذكر أن الأهلى يلتقى النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب رادس.

وتحدد فى الاجتماع الفني أن تصل حافلة الأهلى ملعب رادس قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت تونس.