شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور عن تصوير مازيمبى لمران الزمالك: قالوا "تجربة" وأخطرنا الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور رئيس بعثة الزمالك فى الكونغو أن المنسق المعين من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أجرى اتصالا مع مسئولى الاتحاد الأفريقى بشأن قيام إدارة استاد مازيمبى الكونغولى بتصوير مران الزمالك، الذى أقيم اليوم على ملعب النادى الكونغولى، بدعوى تجربتها وأنه تم إبلاغ مسئولى الاستاد بإيقاف التصوير.

وأضاف حمادة أنور، فى تصريحات لموقع الزمالك الرسمى، أنه سيتم تسجيل هذه الملاحظة فى الاجتماع الفنى للمباراة الذى سيعقد اليوم للحديث حول مختلف الأمور التنسيقية بشأن المباراة بحضور الحكام والمراقب ومندوبى الفريقين.

وكان الزمالك قد فوجئ اليوم خلال مرانه الأخير بفتح الكاميرات من جانب إدارة استاد مازيمبى قبل أن يتم الاعتراض وإيقاف التصوير.

فيما أجرى الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، تدريبات تكتيكية للاعبين فى منتصف الملعب قام خلالها بتجربة بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق اليوم واختتم ميتشو هذه التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين.