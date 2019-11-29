شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب عن تشكيل ذئاب الجبل الذى سيخوض مواجهة الجونة فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها ملعب الجبل الأخضر فى الخامسة مساء اليوم.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير ثابت، محمد طلعت، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمود السيد، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه هدفا وحيدا وتلقت شباكه 6 أهداف .