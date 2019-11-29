شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى ناشئى الاسكواش: الاتحاد المصرى خدعنا وبطولة بريطانيا ليست قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أهالى ناشئى الاسكواش الذين كانوا بصدد المشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، عن غضبهم من القرار الذى اتخذه الاتحاد المصرى للعبة بىستبعاد اللاعبين السبعة الذين حرصوا على المشاركة فى البطولة من خلال "كوتة" دول أخرى بعد اكتمال عدد اللاعبين المصريين المشاركين بالكوتة المصرية.

وكان الاتحاد المصرى للاسكواش برئاسة عاصم خليفة قد خاطب الاتحاد الإنجليزى لمنع اللاعبين: أحمد عبد الرحيم، عمر بسطاوى، سيف نصر، أدهم مبروك، فريدة سلوم، نور رامى وعلى خواص، من المشاركة فى البطولة بأعلام دول أخرى أبرزها البرازيل.

وتحدث الخليج 365 مع عدد من أهالى ناشئى الاسكواش وجاءت تصريحاتهم كالتالى..

أكد حسام بسطاوى والد اللعب عمر بسطاوى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد المصرى خدع الناشئين خاصة بعدما أبلغ الأهالى بأن الاتحاد المصرى ينوى إشراك اللاعبين السبعة عبر الكوتة المصرية وأن اللاعبين يجب عليهم التراجع عن المشاركة بأعلام دول أخرى فى البطولة الأمر الذى لقى ترحيباً من الأهالى، قبل أن يتخذ الاتحاد قراره فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير بمنع اللاعبين من المشاركة في البطولة رغم تسجيل أسمائهم بعلم مصر.

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وأوضح بسطاوى: كنا سنشارك فى البطولة بجواز سفر مصرى ليس للأمر أى علاقة بالتجنيس، لكننا فقط سنشارك عبر كوتة دولة أخرى، مشيراً إلى أن الاتحاد البرازيلى خاطب أولياء الأمور بعد ما فعله الاتحاد المصرى معرباً عن حزنه من هذا الموقف.

وأضاف أحد أهالى ناشئ الاسكواش: البطولة ليست قومية فاللاعب يمثل فيها نفسه وناديه، لكنها تجربة مفيدة للناشئين للاحتكاك القوى الأمر الذى سيعود بالفائدة على منتخب مصر، وقمنا بدفع رسوم المشاركة فى البطولة والتى تقدر بـ90 إسترلينى وأتممننا إجراءات السفر والتأشيرة وحجز الغرفة فى بريطانيا قبل أن يعرض علينا الاتحاد المصرى اللعب باسم مصر وبعد ترحيبنا بالأمر فوجئنا بقرار الاتحاد بمنع اللاعبين من المشاركة.

وتمتلك مصر 5 مقاعد للمنافسة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين بكل مرحلة عمرية مشاركة حتى تحت سن 19 سنة، الأمر الذي دفع الأهالي للبحث عن فرصة أخرى للمشاركة في البطولة عبر كوتة دول أخرى، بسبب قلة الأعداد المصرية المسموح لها بالمشاركة.



خطاب الاتحاد البرازيلي



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الخطاب الموجه للأهالي



خطاب 2