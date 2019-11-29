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صور.. إقبال على دورة المدربات لكرة القدم النسائية بإشراف نرويجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى استمرت فعاليات الدورة التدريبية لمدربات كرة القدم النسائية التى ينظمها الاتحاد النرويجى لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد المصرى بحضور المحاضرين الدوليين يار توسكا وان بيلرود ورشيد حجام المستشار بالاتحاد النرويجي والدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف علي الكرة النسائية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد و عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية و مصطفي منير المدرب العام لمنتخب مصر النسائي تحت 20 عاما وبمشاركة 24 مدربة دارسة و120 لاعبة من سن 6 سنوات حتى 16 سنة.

انطلق برنامج اليوم الثالث فى التاسعة صباحا، حيث تم تقسيم اللاعبات لمجموعات تحت إشراف المدربات الدارسات وتم تنفيذ وحدات تدريبية لكل مجموعة لتعليم أساسيات كرة القدم.

كما خضعت الدارسات لمحاضرة نظرية قام خلالها المحاضرون بالحديث عن كل ما تم تطبيقه بشكل عملى، وتختتم غدا السبت الدورة بحضور سفيرة دولة النرويج بالقاهرة، حيث يتم توزيع الشهادات على الدارسات فى حفل الختام.

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دورة المدربات تحت إشراف الاتحاد النرويجي

 

 

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دورة المدربات تحت إشراف الاتحاد النرويجي

 

 

 

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دورة المدربات تحت إشراف الاتحاد النرويجي

 

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دورة المدربات تحت إشراف الاتحاد النرويجي

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