شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة بيراميدز تصلى الجمعة بفندق الإقامة فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض بيراميدز مباراته الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الثالثة عصر الأحد المقبل أمام إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ضمن المجموعة التي تضم معهما فريقي المصري ونواذيبو بطل موريتانيا.
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