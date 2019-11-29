شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة بيراميدز تصلى الجمعة بفندق الإقامة فى نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز صلاة الجمعة بمقر فندق الإقامة بمدينة إينوجو النيجيرية التى تتواجد بها البعثة. ووصلت بعثة بيراميدز مساء الخميس إلى مدينة إينوجو النيجيرية لمواجهة رينجرز بعد رحلة استغرقت قرابة الـ12 ساعة كاملة وخلد اللاعبون للراحة الكاملة بقرار من الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني. Advertisements ويخوض بيراميدز مباراته الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الثالثة عصر الأحد المقبل أمام إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ضمن المجموعة التي تضم معهما فريقي المصري ونواذيبو بطل موريتانيا.

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