شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاسكواش: سنخاطب الاتحاد الإنجليزى لزيادة الكوتة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، عن نية الاتحاد فى مخاطبة نظيره الإنجليزى لزيادة الكوتة المصرية فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، لتكون أكثر من خمس لاعبين فى المراحل العمرية المختلفة.

وقال خليفة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الاتحاد سيحاول زيادة أعداد المصريين المشاركين فى البطولة فى العام المقبل حتى لا تتكرر هذه المحاولات من أولياء الأمور للعب باسم دول أخرى.

وأضاف خليفة عن موقف الاتحاد من شطب اللاعبين السبعة الذين حملوا أعلام دول أخرى فى بريطانيا المفتوحة من جدول البطولة بعد مخاطبة الاتحاد الانجليزى متسائلاً: ماذا كان يفعل الاتحاد أمام اللاعبين الذين حاولوا المشاركة بطرق ملتوية فى البطولة عبر دول أخرى، لم يكن أمامنا حل آخر للحفاظ على اللاعبين.

وكانت القائمة الأولية لبطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين التى تنطلق فى يناير 2020 كشفت عن سبعة لاعبين مصريين يمثلون دولاً أخرى فى البطولة وهم: أحمد عبد الرحيم، عمر بسطاوى، سيف نصر، أدهم مبروك، فريدة سلوم، نور رامى وعلى خواص.