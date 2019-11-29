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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأمن يوافق على 5 آلاف مشجع بمباراتى الأهلى والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر، اتحاد الكرة يكرم المنتخب الأوليمبى بعد انتهاء مباريات الأندية المصرية أفريقيا.

الأمن يوافق على 5 آلاف مشجع بمباراتى الأهلي والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الموافقات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراتى الأهلى والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر، ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 يوم 2 من ديسمبر المقبل بمواجهة وادى دجلة وبيلا، فيما يلعب الأهلي الثلاثاء المقبل مع بنى سويف، بينما ستكون مواجهة الزمالك مع الشرقية يوم 4، وتنتهى المنافسات الأحد 8 ديسمبربمواجهة أسوان وطنطا على استاد أسوان.

اتحاد الكرة يكرم المنتخب الأوليمبى بعد انتهاء مباريات الأندية المصرية أفريقيا

حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعدا مبدئيا لإقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

الإسماعيلي يستعيد الغائبين قبل مواجهة زعيم الثغر في الدوري

استدعى الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش الثنائى محمد الشامى ومحمد حمدى زكى لاعبى الفريق للسفر من الإسماعيلية للإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد المكس بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري.

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تخفيض الاشتراك فى "شمال أفريقيا" وزيادة عدد المشاركين فى بطولة 20 سنة

عقدت اللجنة المالية لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم اجتماعا فى الثامنة مساء أمس، الخميس، بتونس برئاسة وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى، وحضر من مصر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم وأحمد محب المدير المالى للاتحاد.

عبد الغنى يزاحم الونش على قيادة دفاع الزمالك أمام مازيمبى

يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمد عبد الغنى مدافع الفريق على حساب محمود حمدى الونش فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثالثة من عصر غد السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

إنبى يُغرم "روقة" 100 ألف جنيه بعد أزمة تغيير مركزه

غرم مسئولو إنبى، محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق الأبيض، 100 ألف جنيه، على خلفية رفضه قرار حلمى طولان المدير الفنى للفريق بتغيير مركزه.

اتحاد الكرة يجتمع الأحد المقبل لمناقشة مستجدات الـ VARوالمواعيد الجديدة للدورى

حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الأحد المقبل موعدا لإجتماع اللجنة بشكل رسمى بعدما شهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة ودية غاب عنها بعض الأعضاء لظروف مختلفة.