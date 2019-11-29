شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. اعتراض على فتح كاميرات استاد مازيمبى.. وكرة طائرة لفك الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل الزمالك مرانه اليوم الجمعة فى مدينة لوبومباشى الكونغولية بلعب كرة طائرة فى منتصف الملعب كنوع من الألعاب الترفيهية لتقليل الضغط النفسى على اللاعبين قبل مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام فى الثالثة من عصر غد السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وجاء مران الزمالك الترفيهى بلعب الكرة الطائرة فى بداية المران بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، وذلك فى آخر مران للأبيض قبل مواجهة الغد.

فيما اعترض حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالكونغو على فتح كاميرات ملعب مازيمبى لتصوير المران الأخير وحدثت مناقشات مع منسق المباراة ليتم إيقاف تصوير مران الفريق الأبيض فى ملعب مازيمبي بينما خاض حراس مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحى، تدريبات قوية خلال مران الفريق اليوم في الكونغو، وذلك تحت إشراف دراجان مدرب الحراس.

وقام الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات وذلك لممارسة بعض التدريبات الخفيفة ولعب الكرة من لمسة واحدة.