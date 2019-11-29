شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المقاولون يمطر شباك الجونة بـ8 أهداف قبل موقعة الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تمام الخامسة مساء اليوم الجمعة وعلى استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، يتجدد اللقاء بين المقاولون العرب والجونة فى مسابقة الدورى العام للموسم الجارى، عندما يستضيف ذئاب الجبل الفريق الساحلى بمنافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام.

المقاولون سبق وأمطر شباك الجونة بثمانية أهداف ذهاباً وإياباً في دوري الموسم الماضي، حيث انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز ذئاب الجبل على استاد عثمام احمد عثمان بنتيجة 4 /2، حيث تقدم أحمد الشيمى للمقاولون فى الدقيقة 15، وتعادل إسلام رشدى للجونة فى الدقيقة 52 قبل أن يحرز أحمد على كامل الهدف الثانى للذئاب فى الدقيقة 64، وتعادل شيكاتارا للجونة فى الدقيقة 72، ثم يعود إبراهيم عادل ويحرز الهدف الثالث للذئاب فى الدقيقة 77 قبل أن يختتم محمد سمير مهرجان الأهداف فى الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

أما في اللقاء الثاني بالجولة 32 حقق فريق المقاولون ، فوزًا ساحقًا بأربعة أهداف لهدف على الجونة، وسجل أهداف الفوز كل من سيف الجزيري "هدفين"، و"جاتوش بانوم" في مرماه، و"أحمد علي" من ضربة جزاء، فيما أحرز "أحمد ريان" هدف الجونة.