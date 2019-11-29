شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. على أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل على أبو جريشة على لقب هداف الدورى العام موسم 66-1967 وهو نفس الموسم الذى حصل فيه الاسماعيلى على بطولة الدورى لأول مرة، وحصل مع الإسماعيلى على الدورى العام كمدرب مع الكابتن شحته موسم 90-1991 وعلى بطولة كأس مصر موسم 1997.

وحصل كلاعب على أول بطولة أفريقية يحققها نادي مصري عندما حصل فريق الإسماعيلى على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1969 وكان هداف الفريق فى البطولة وأحرز 8 أهداف وشارك فى جميع مباريات البطولة.مشواره مع المنتخب:

مشوار أبو جريشة طويل مع المنتخب فقد انضم عام 1967 وكانت مباراة ألمانيا أول مباراة يلعبها واستمر فى صفوف المنتخب حتى عام 1975 شارك خلالها في عدد من البطولات من أشهرها كأس الامم الأفريقية عامى1970 بالسودان 974 بمصر،وحصل على هداف مصر بالبطولة بعد إحرازه خمس أهداف.

وشارك كذلك فى دورة ازمير ودورة الالعاب الأفريقية وكان على أبو جريشة أحد أعمدة المنتخب المصري وحمل شارة كابتن مصر سنوات عديدة.



جوائز خاصة: جوائز خاصة: حصل فاكهة الكرة المصرية على جائزة أفضل لاعبي القرن في أفريقيا في الاستفتاء الذي أجرته مجلة "الفرنس فوتبول" الفرنسية وحصل فيه على المركز الـ 13 ضمن أفضل لاعبي القرن في أفريقيا،والأول بين اللاعبين المصريين حيث جاء بعده حسام حسن في المركز الـ 14 ومحمود الخطيب في المركز الـ32 بينما تصدر روجيه ميلا قائمة اللاعبين. Advertisements

كما حصل على لقب أحسن لاعب في أفريقيا في استفتاء مجلة جان أفريك عام 69 وثاني احسن لاعب عام 1970 في استفتاء مجلة "الفرنس فوتبول"الفرنسية.