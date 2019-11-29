اليوم.. على أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ72

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل على أبو جريشة على لقب هداف الدورى العام موسم 66-1967 وهو نفس الموسم الذى حصل فيه الاسماعيلى على بطولة الدورى لأول مرة، وحصل مع الإسماعيلى على الدورى العام كمدرب مع الكابتن شحته موسم 90-1991 وعلى بطولة كأس مصر موسم 1997.
مشواره مع المنتخب:
مشوار أبو جريشة طويل مع المنتخب فقد انضم عام 1967 وكانت مباراة ألمانيا أول مباراة يلعبها واستمر فى صفوف المنتخب حتى عام 1975 شارك خلالها في عدد من البطولات من أشهرها كأس الامم الأفريقية عامى1970 بالسودان 974 بمصر،وحصل على هداف مصر بالبطولة بعد إحرازه خمس أهداف.
وشارك كذلك فى دورة ازمير ودورة الالعاب الأفريقية وكان على أبو جريشة أحد أعمدة المنتخب المصري وحمل شارة كابتن مصر سنوات عديدة.
جوائز خاصة:
حصل فاكهة الكرة المصرية على جائزة أفضل لاعبي القرن في أفريقيا في الاستفتاء الذي أجرته مجلة "الفرنس فوتبول" الفرنسية وحصل فيه على المركز الـ 13 ضمن أفضل لاعبي القرن في أفريقيا،والأول بين اللاعبين المصريين حيث جاء بعده حسام حسن في المركز الـ 14 ومحمود الخطيب في المركز الـ32 بينما تصدر روجيه ميلا قائمة اللاعبين.
كما حصل على لقب أحسن لاعب في أفريقيا في استفتاء مجلة جان أفريك عام 69 وثاني احسن لاعب عام 1970 في استفتاء مجلة "الفرنس فوتبول"الفرنسية.
الاعتزال:
كانت مباراة اعتزاله باستاد التيتش بالنادى الأهلى بالجزيرة على الأضواء الكاشفة، في 16 أغسطس عام 1979، مباراة روعة وقمة لا تتكرر بالرغم من الظروف الأمنية وقتها.
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