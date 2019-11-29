شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى قبل موقعة رادس: عادت إلينا الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام أثناء دخوله إلى ملعب رادس، وذلك قبل ساعات من مباراة الأهلى المرتقبة مع النجم الساحلى فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وعلق شريف إكرامى على الصورة: عادت إلينا الذكريات.

ويستهل النادى الأهلى مشواره فى دور المجموعات بمواجهة صعبة أمام النجم الساحلى التونسى خلال المباراة التي يستضيفها ملعب رادس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وضم فايلر 22 لاعباً لرحلة الاهلي في تونس ، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.