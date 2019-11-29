شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فرص طارق حامد فى المشاركة مع الزمالك أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلصت فرص طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى المشاركة مع الفريق الأبيض أمام مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها غداً السبت، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ويخوض طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال الوقت الحالى برنامجا تأهيليا بالجرى حول الملعب خلال التدريبات المقامة حاليا على ملعب مازيمبى بمدينة لوبومباشى الكونغولية.

ويواجه الزمالك فريق مازيمبى، فى الثالثة من عصر غد السبت، ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.