ضربة موجعة لليفربول.. فابينيو يغيب حتى بداية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي غياب لاعبه البرازيلي فابينيو عن الفريق حتى نهاية العام الجاري 2019 بعد الإصابة التي تعرض لها أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وكان فابينيو اضطر لمغادرة ملعب "آنفيلد" بعد 18 دقيقة من تعادل فريقه مع نابولي بنتيجة (1-1) يوم الأربعاء الماضي، بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأكد ليفربول عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الجمعة أن فابينيو تعرض لإصابة في أربطة الكاحل، وسيغيب عن الملاعب حتى العام الجديد.

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وكشفت تقارير صحفية أن غياب فابينيو قد يستمر لثمانية أسابيع، ليعود إلى الملاعب خلال شهر فبراير لعام 2020.

وأشار النادي إلى أن فابينيو سيبدأ برنامجًا تأهيليا مع الفريق الطبي في مدينة تدريبات ليفربول "ميلوود" بعد استعادة لياقته البدنية بشكل كامل.

وبالتالي سيفقد ليفربول خدمات صاحب الـ26 عاما خلال المباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي، بجانب مسابقة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

يُذكر أن ليفربول، الذي يتصدر ترتيب بريميرليج وفي جعبته 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، يستعد حاليا لمواجهة برايتون غدا السبت بالأسبوع الـ14 للمسابقة.