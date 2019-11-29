"والده يتبرع لجهات مختلفة".. الحقيقة الكاملة وراء شائعة شراء صلاح لنادٍ درجة ثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

كشف مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي حقيقة شرائه لنادي عثماثون أحد أندية الدرجة الثالثة في مصر.

ونفى في وقت سابق رامي عباس وكيل ومحامي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ما تردد عن قيام اللاعب بالاستثمار في أحد الأندية بمصر.

ولكن مصدر آخر قريب من صلاح وضح ملابسات الموقف قائلاً: "والد محمد صلاح يسهم في تبرعات ومساعدات كثيرة سواء مستشفيات أو مدارس ومراكز شباب والتي قد يكون من ضمنها نادي عثماثون مهد نجم ليفربول".

Advertisements

وبدأ محمد صلاح مسيرته بنادي عثماثون، في مراحل الناشئين قبل الانتقال لنادي المقاولون العرب، ومنه لخوض تجربة احترافية في بازل السويسري ثم تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن صلاح لا يعلم أى شىء عن هذه التبرعات واكتفى بتوضيح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وأنهى المصدر "صلاح يوكل والده للتعامل في مثل هذه الأمور -التبرعات والمساعدات- وليس على علم بما تردد عن استثمار والده في نادي عثماثون".

عثماثون طنطا يقع بمنطقة الغربية ويلعب في الدرجة الثالثة ويحمل اسم عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة المقاولون العرب التي كانت تتولى الإنفاق على النادي الذي كان بمثابة فرعها بمحافظة الغربية قبل الانفصال.