تقرير.. هل يتمكن ميتشو من تصحيح أوضاع الزمالك أمام مازيمبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي:

يشهد فريق الزمالك في الآونة الأخيرة حالة من التخبط الشديد، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام إنبي في الدوري الممتاز.

وينزل الزمالك ضيفًا ثقيلا على مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد الزمالك مع الصربي ميلوتان سريدوفيتش "ميتشو" في أغسطس الماضي، خلفًا لخالد جلال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت بعد السويسري كريستيان جروس، لمدة موسم.

وقاد ميتشو الزمالك في بطولة الكأس ونجح بالتتويج بها على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة، إلا أنه عاد ليخسر لقاء السوبر المصري أمام الأهلي 3-2 .

وتخطى المدرب دور الـ32 أمام جينيراسيون السنغالي بصعوبة، حيث أنه خسر في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليفوز في لقاء الإياب بهدف نظيف.

وبدأ ميتشو بطولة الدوري الممتاز بالانتصار على الاتحاد بهدف نظيف، وفاز على مصر للمقاصة بنفس النتيجة، قبل التعادل مع الصاعد حديثًا لبطولة الدوري إف سي مصر 1-1، ثم الفوز على المقاولون بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا القشة التي قسمت ظهر البعير بالخسارة من إنبي 2-1.

Advertisements

وكان الدوري توقف لما يقرب من شهر بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والتي استضافتها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وكان من المتوقع أن يستغل الصربي فترة التوقف الماضية لعلاج بعض الأخطاء، إلا أنه بعد استئناف الدوري وعودة المصابين -مثل شيكابالا ومحمد حسن وعمر السعيد- لم يشفع للزمالك ويحميه من الخسارة أمام إنبي.

وكان هناك بعض السلبيات التي ظهرت على أداء الزمالك قبل مرحلة توقف الدوري، أبرزها الضعف التهديفي، بالرغم من أن الفريق الأبيض لديه العديد من النجوم على المستوى الهجومي مثل الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وشيكابالا ومصطفى محمد ويوسف أوباما وآخرين، حيث أن معظم المباريات التي فاز بها الزمالك كانت لا تتعدى هدف باستثناء مباراة بيراميدز في الكأس.

يأتي هذا بجانب التراجع البدني والأخطاء الدفاعية، إلا أن ذلك كله لم يختفِ في ظهور الزمالك الأخير أمام إنبي.

ودعّم الزمالك صفوفه هذا الموسم بعدد من اللاعبين المهمين على مستوى الهجوم وحراسة المرمى، ولكن لم ينجح ميتشو في استغلال إمكانياتهم حتى الآن، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وعودة كل من محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد من الإعارة، بجانب محمد عواد نجم الإسماعيلي ومحمد أبو جبل والحارس الشاب محمد صبحي.

كما تراجع مستوى بعض اللاعبين مع ميتشو على رأسهم التونسي فرجاني ساسي، محمود علاء وطارق حامد، بالإضافة إلى أنه لم يتمكن من إظهار بصمته على أحد من اللاعبين حتى وقتنا هذا.

وتعد مباراة الغد أمام مازيمبي الفرصة الأخيرة للصربي حتى يتمكن من تصحيح المسار، والعودة بالمارد الأبيض لمكانته الطبيعية.