الخليج 365 يكشف.. هل عاقب مرتضى منصور "نجوم الزمالك" بمؤتمر مباراة مازيمبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك إن حضور مصطفى محمد مهاجم الفريق ونجم المنتخب الأولمبي لمؤتمر الفريق الأبيض الرسمي قبل مواجهة مازيمبي ليس عقوبة من مرتضى منصور رئيس النادي أو تمردًا من اللاعبين على خلفية العقوبات التى أعقبت مواجهة إنبي.
وقرر منصور رفض تعديل عقود اللاعبين عقب خسارة الزمالك من إنبي بهدف نظيف في الجولة السادسة من بطولة الدوري وتراجعه للمركز الرابع.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن قرار حضور مصطفى محمد للمؤتمر لافتة من زملائه لتكريمه عقب التتويج ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا، فمن المفترض حضور شيكابالا قائد الفريق أو حازم إمام حسب المعتاد.
وأكد مصطفى محمد خلال المؤتمر بالنادي على جاهزية الفريق لخوض مباراة مازيمبي مشددًا على أن الفريق قادر على تحقيق نتيجة جيدة أمام مازيمبي رغم أنه فريق كبير ومميز على ملعبه.
ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بافتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري الأبطال.
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