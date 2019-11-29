محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مصدر مسؤول ببعثة الزمالك في الكونجو أن النادي لم يتم إخطاره من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتغيير حكم مباراة الفريق أمام مازيمبي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ميتشو المدير الفني للزمالك أبلغنا بوجود معلومات لديه بتغيير حكم المباراة من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان إلى المالي محمدو كيتا".
وأضاف: "لم نُخطر رسميًا بتغيير حكم مباراة مازيمبي ولم نتلق أي خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وحال إخطارنا رسميا بالقرار سيتم إرسال اعتراض رسمي للكاف".
ويحل الزمالك ضيفا على مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بافتتاح مبارياته في دور المجموعات لدوري الأبطال.
يُذكر أن الزمالك بلغ دور المجموعات بعد إقصاء ديكاداها الصومالي من دور الـ64، وجينيراسيون فوت السنغالي من دور الـ32 للمسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الكاف لم يعلن بعد" .. ميتشو يحذر الزمالك من تغيير حكم مباراته مع مازيمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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