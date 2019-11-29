مران الزمالك.. لعب كرة طائرة في بداية التدريبات وخطط تكتيكية استعدادًا لمازيمبي

بدأ مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم الجمعة في مدينة لوبومباشي الكونغولية بلعب كرة طائرة في منتصف الملعب كنوع من الألعاب الترويحية لتقليل الضغط النفسي على اللاعبين قبل مباراة مازيمبي غدا بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

وأجري ميتشو المدير الفني لفريق

الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات تكتيكية للاعبين في منتصف الملعب قام خلالها بتجربة بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق اليوم.وقام ميتشو، بتقسيم اللاعبين إلى أربع مجموعات خلال المران المقام حاليا في الكونغو، وذلك لممارسة بعض التدريبات الخفيفة ولعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم هذه التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين.على الجانب الآخر، خاض حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي، تدريبات قوية خلال مران الفريق اليوم في الكونغو، وذلك تحت إشراف دراجان مدرب الحراس.ويواجه الزمالك فريق مازيمبي عصر غدٍ السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.