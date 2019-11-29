تشكيل منتخب الإمارات لمواجهة العراق في كأس الخليج العربي الـ24

أعلن الهولندى بيرت فان مارفيك المدير الفنى لمنتخب الإمارات التشكيلة الأساسية لمواجهة منتخب العراق في إطار منافسات دور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".

جاء تشكيل الإمارات كالآتى :

حراسة المرمى : محمد الشامسي .

خط الدفاع : محمد برغش ، خليفة الحمادي ، محمد مرزوق ، يوسف جابر .

خط الوسط :طارق احمد ، خلفان مبارك ،عبدالله رمضان ، بندر الاحبابي ، علي صالح .

خط الهجوم : على المبخوت . العربي "خليجى ٢٤".جاء تشكيل الإمارات كالآتى :حراسة المرمى : محمد الشامسي .خط الدفاع : محمد برغش ، خليفة الحمادي ، محمد مرزوق ، يوسف جابر .خط الوسط :طارق احمد ، خلفان مبارك ،عبدالله رمضان ، بندر الاحبابي ، علي صالح .خط الهجوم : على المبخوت .

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