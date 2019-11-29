حمادة أنور يعترض على تصوير مران الزمالك بملعب مازيمبي

اعترض حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالكونغو، على فتح كاميرات ملعب مازيمبي لتصوير المران الأخير للزمالك المقام حاليا بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

وبعد مناقشات مع منسق المباراة تم

إيقاف تصوير مران الفريق في ملعب مازيمبيويواجه الزمالك فريق مازيمبي عصر غدٍ السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.أكد حمادة أنور رئيس بعثة فريق الكرة في الكونغو أن المنسق المعين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أجرى اتصالا مع الكاف بشأن قيام إدارة استاد مازيمبي بتصوير مران الزمالك بدعوى تجربتها وأنه تم إبلاغه بإيقاف التصوير.أضاف أنور أنه سيتم تسجيل هذه الملاحظة فى الاجتماع الفنى للمباراة.