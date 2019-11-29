اليوم الاجتماع الفني لبطولة العربية للدرجات بمشاركة 11 دولة

يعقد في السادسة مساء اليوم الجمعة، الاجتماع الفني للبطولة العربية للدرجات، والتي تنظمها مصر بالإسكندرية، بمنطقة برج العرب، خلال الفترة من 29 نوفمبر وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل، بمشاركة مصر والأدرن، والعراق، الإمارات وعمان، والسعودية والكويت وليبيا واليمن، والجزائر وتونس.

وبحضور الحكام العام للبطولة، التونسي أحمد الزمني، والمصري ياسر على عبد الرحمن، ونهى

أحمد فؤاد، محمد وجيه عزام.

و وبرئاسة محمد وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومحمد أمين البخاري مدير البطولة، استعدادا لإنطلاق البطولة غدًا بمسابقات فرق الأنسات ضد الساعة 44 كيلو متر، ومسابقة ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو متر.

تبدأ المنافسات الأنسات في التاسعة

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صباحًا، بينما تبدأ منافسات الشباب في الحادية عشر.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من: مازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.ويشارك منتخب مصر بفريق الشباب والرجال والسيدات (ابتسام زادي ومريم ياسر سهيل سيد وحبيبه محمد.

بينما من الرجال عاصم الحسيني محمد عيش محمد فراج حسن عبده بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان حسين ناصر محمد قاسم أحمد الخلفاوي.

وكانت منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 والتي أقيمت في الجزائر.