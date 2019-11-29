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تشكيل العراق لمواجهة الإمارات في كأس الخليج العربي الـ24

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أعلن سريتشكو كاتانيتش المدير الفنى لمنتخب العراق التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب الإمارات في إطار منافسات كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".
وجاء تشكيل العراق كالآتى :
حراسة المرمى : محمد حميد . 
خط الدفاع : علاء مهاوي ، على فائز ، أحمد ابراهيم، سعد ناطق، على عدنان. 
خط الوسط : أمجد عطوان،

صفاء هادي، إبراهيم بايش، علاء عبد الزهرة. 
خط الهجوم :علاء عباس .
يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد ٣ نقاط، في حين يأتي منتخب الإمارات في صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط. 
 
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