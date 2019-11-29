أعلن سريتشكو كاتانيتش المدير الفنى لمنتخب العراق التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب الإمارات في إطار منافسات كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".
وجاء تشكيل العراق كالآتى :
حراسة المرمى : محمد حميد .
خط الدفاع : علاء مهاوي ، على فائز ، أحمد ابراهيم، سعد ناطق، على عدنان.
خط الوسط : أمجد عطوان،
خط الهجوم :علاء عباس .
يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد ٣ نقاط، في حين يأتي منتخب الإمارات في صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل العراق لمواجهة الإمارات في كأس الخليج العربي الـ24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.