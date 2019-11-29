تشكيل العراق لمواجهة الإمارات في كأس الخليج العربي الـ24

أعلن سريتشكو كاتانيتش المدير الفنى لمنتخب العراق التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب الإمارات في إطار منافسات كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤".

وجاء تشكيل العراق كالآتى :

حراسة المرمى : محمد حميد .

خط الدفاع : علاء مهاوي ، على فائز ، أحمد ابراهيم، سعد ناطق، على عدنان.

خط الوسط : أمجد عطوان،

صفاء هادي، إبراهيم بايش، علاء عبد الزهرة.خط الهجوم :علاء عباس .يحتل منتخب العراق المركز الثاني برصيد ٣ نقاط، في حين يأتي منتخب الإمارات في صدارة المجموعة الأولى برصيد ٣ نقاط.