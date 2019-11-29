بعد إقالة إيمري.. فرانكفورت القشة التي قسمت ظهر مدربا آرسنال وبايرن ميونخ

فجر نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، زلزالين كبيرين خلال شهر واحد فقط، إذ تسبب في إقالة مدربين ظلا كابوسًا لدى جماهيرهما، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي حققاها مع ناديهما منذ بداية الموسم الجاري، ليكون النادي الألماني بمثابة "القشة التي قسمت ظهر البعير".

إقالة إيناي إيمري من تدريب أرسنال بعد الهزيمة من فرانكفورت

وأعلن نادي آرسنال الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، عن إقالة مدربه الإسباني إوناي إيمري، بعد الهزيمة التي لحقت بالفريق الإنجليزي من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وعانت جماهير المدفعجية من المدير الفني الإسباني، منذ بداية الموسم الجاري بيسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق في مختلف البطولات التي يشارك

فيها، خاصة بطولة، إذ يقبع الفريق اللندني في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج، بعدما حصد 18 نقطة في 13 مباراة.

وكانت الجماهير تمني النفس برحيل إيناي أومري، عن تدريب الفريق، واستقدام مدير فني أقوى لتستعيد كتيبة المدفعجية أمجادها لحصد البطولات، الغائبة عن الفريق، وجاءت مباراة فرنكفورت الألماني هدية لهؤلاء الجماهير، فرغم الخسارة إلا أنها كانت السبب في رحيل مدربهم.

Advertisements

فضيحة فرانكفورت تطيح بالمدير الفني لبايرن ميونخ

إقالة المدير الفني لأرسنال لم تكن الهدية الأولى لجماهير الفرق التي تلعب ضدها، فقد منحت من قبل هدية لجماهير بايرن ميونخ في بداية الشهر الجاري، بعد تسببها في رحيل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

ورحل "كوفاتش" عن المانشافت بعد سلسة من النتائج السلبية في الدوري الألماني، كانت آخرها فضيحة مباراة فرنكفورت الذي هزم العملاق البافاري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في الأسبوع العاشر من الدوري.

ورغم إن المدرب الكرواتي كان يسير بخطى جيدة مع الفريق البافاري في دوري أبطال أفريقيا، وكان متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية بعد فوزه في الثلا مباريات الأولى، إلا إنه كان متعثرًا مع الفريق في الدوري إذ كان محتلا للمركز الرابع برصيد 18 نقطة.

واستطاع بايرن ميونخ بقيادة هانز فليك المدرب المساعد الذي يتولى الإدارة الفنية بشكل مؤقت، تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، فقد حقق العلامة الكاملة بالفوز في الـ4 مباريات التي لعبها بنتائج كبيرة، منها مبارتين في دوري أبطال أوروبا، فهل يشهد نادي أرسنال صحوة في النتائج خلال الفترة المقبلة بعد رحيل إوناي إيمري؟.