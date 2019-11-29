طارق حامد يواصل تدريباته التأهيلية بملعب مازيمبي

قام طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بخوض برنامج تأهيلي بالجري حول الملعب، خلال المران المقام حاليًا على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

يواجه الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي عصر غدٍ السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. المران المقام حاليًا على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.يواجه الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي عصر غدٍ السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. تضم مجموعة الزمالك كلًا من: مازيمبي الكونغولي، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

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