رسميًا: ليفربول يعلن غياب فابينيو لنهاية العام بسبب الإصابة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي غياب لاعبه البرازيلي، فابينيو، عن صفوف الريدز حتى نهاية العام 2019، بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي، أمام نابولي الإيطالي بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

قال نادي ليفربول في بيانه إن فابينيو سيغيب لنهاية عام 2019، بعد إصابته

في أربطة الكاحل، التي تعرض لها أمام نابولي، وخرج على إثرها خلال المباراة.كان ليفربول تعادل إيجابيًا أمام نابولي بهدف لكل الفريقين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ليتصدر ليفربول مجموعته برصيد 10 نقاط، خلفه نابولي برصيد 9 نقاط، وأضاف النادي إلى أن فابينيو سيبدأ من الغد برنامجه التأهيلي من أجل التعافي من الإصابة.وانضم فابينيو لنادي ليفربول خلال الانتقالات الصيفية لعام 2018، ويعد اللاعب البرازيلي من أهم العناصر في تشكيلة الريدز، ويعول عليه يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بشكل أساسي هذا الموسم، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بإصابة فابينيو.