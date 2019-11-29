بالصور... منتخب كرة الجرس بجامعة القناة يصعد للدور قبل النهائي بأولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية

صعد منتخب كرة الجرس بجامعة قناة السويس إلى الدور قبل النهائي فى بطولة أولمبياد ذوى الاحتياجات الخاصه والمقام بالإسكندرية جاء ذلك بعد فوز منتخب الجامعه على منتخب جامعة دمنهور ١٠/١١ والتأهل للدور نصف النهائي بعد مباراه صعبه

يشارك الطلاب فى البطولة بدعم من الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور احمد كمال مستشار اللجنة

يرافق الطلاب بالبطولة فريق عمل من إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامه لرعاية الشباب ١٠/١١ والتأهل للدور نصف النهائي بعد مباراه صعبهيشارك الطلاب فى البطولة بدعم من الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور احمد كمال مستشار اللجنة الرياضية يرافق الطلاب بالبطولة فريق عمل من إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامه لرعاية الشباب

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