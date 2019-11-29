بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في نيجيريا

أدت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز صلاة الجمعة بمقر فندق الإقامة بمدينة إينوجو النيجيرية التي تتواجد بها البعثة. ووصلت بعثة بيراميدز مساء الخميس إلى مدينة إينوجو النيجيرية لمواجهة رينجرز بعد رحلة استغرقت قرابة ١٢ ساعة كاملة وخلد اللاعبون للراحة الكاملة بقرار من الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني. النيجيرية لمواجهة رينجرز بعد رحلة استغرقت قرابة ١٢ ساعة كاملة وخلد اللاعبون للراحة الكاملة بقرار من الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني. ويخوض بيراميدز مباراته الأولى في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الثالثة عصر الأحد المقبل أمام إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ضمن المجموعة التي تضم معهما فريقي المصري ونواذيبو بطل موريتانيا.

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