مدرب اتحاد الجزائر: جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال

قال بلال دزيري المدير الفني لفريق اتحاد الجزائر إن فريقه بات جاهزا لمواجهة ضيفه الوداد البيضاوي المغربي غداً السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال دزيري في تصريحات للإذاعة الجزائرية “حضرنا للمباراة جيدا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. الوداد البيضاوي فريق قوي ومتكامل ولديه خبرة في هذه البطولة، وفي الخمس سنوات الأخيرة أقل ما كان يصل إليه هو الدور قبل النهائي”.

وأضاف دزيري أنه يعرف نقاط قوة وضعف المنافس مثلما يعرف الوداد كل شيء عن فريقه، مشيراً إلى أن العطاء فوق الملعب والتركيز هماً من أهم عوامل النجاح.

وأوضح أن إتحاد الجزائر سيكون مكتمل الصفوف بإستثناء أسامة شيتة الذي يتعافى تدريجياً من إصابة تعرض لها الموسم الماضي.

وتحدث دزيري، عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي، قائلاً إنها مجموعة متوازنة وكُل الفرق تملك فرص متقاربة، رغم وجود أفضلية لبعض الفرق التي اعتادت الوصول إلى أدوار متقدمة بالبطولة.