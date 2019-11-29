الألمان لا يتوقعون فوز منتخبهم بلقب يورو 2020

أظهر أستطلاع رأي أن أغلب الألمان يشاركون يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، في شكوكه حول قدرة الفريق على التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد “يوجوف” عبر الإنترنت أن 21 % فقط من 2057 ألمانيا شملهم الأستطلاع، يتوقعون تتويج ألمانيا باللقب الأوروبي للمرة الرابعة عبر نسخة 2020 .

وأجري الاستطلاع قبل حفل قرعة يورو 2020 المقرر غداً السبت في العاصمة الرومانية بوخارست.

ويرى 54 % ممن شاركوا في الأستطلاع أن المنتخب الألماني لن يصل إلى النهائي، المقرر على ملعب ويمبلي في 12 – يوليو 2020 .

وكان لوف قد صرح مؤخرا قائلاً “لا أعتقد أننا من بين المرشحين الأوفر حظا”، حيث لا يزال المدرب في مرحلة إعادة هيكلة الفريق، والتي بدأت في أعقاب الخروج الصادم من دور المجموعات بكأس العالم 2018 في روسيا والنتائج المخيبة للأمال للمنتخب في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

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وكانت النتائج المتواضعة للمنتخب الألماني التي جاءت عقب تتويجه بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، وكذلك الأنتقادات التي طالت الفريق بداعي اأفتقاد التواصل مع جماهيره، قد أسفرت عن تراجع الاهتمام والشغف بالمنتخب.

وقال ثمانية بالمئة من المشاركين في الأستطلاع إن إهتمامهم بالمنتخب تراجع منذ عام 2018 بينما قال 14 % إنه لم يعد لديهم أي إهتمام بالفريق، وقال خمسة بالمئة فقط إن إهتمامهم تزايد.

ولم يعد لوف، الذي يتولى تدريب المنتخب منذ عام 2006، بمثابة المدرب الذي لا خلاف عليه، حيث يقول 39 % إنه يجب أن يرحل عن المنصب مع نهاية عقده عقب كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بينما يرى 24 % فقط أنه يجب أن يستمر.

وتوج المنتخب الألماني باللقب الأوروبي في أعوام 1972 و1980 و1996 ، وقد فاز بصدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وسيخوض جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات بالبطولة في ميونخ.