كلينسمان يتعهد بإنقاذ هيرتا برلين من الغرق

تعهد المدرب الأسبق لمنتخب ألمانيا “يورجن كلينسمان” بإعادة نادي هيرتا برلين إلى الطريق الصحيح في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) رغم نتائجه المتعثرة في المسابقة خلال الجولات الخمس الماضية، والتي تسببت في الإطاحة بالمدرب “أنتي كوفيتش”.

واكتفى أنتي كوفيتش بنقطة يتيمة في آخر خمس مباريات خسر من بينهم أربع مباريات متتالية، كان آخرهم برباعية نظيفة أمام أوجسبورج.

وتم تعيين كلينسمان مديرًا فنيًا لهيرتا برلين حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2019، بعد رحيل كوفيتش الذي تولى قيادة الفريق منذ خمسة أشهر فقط.

ويحتل هيرتا برلين المركز 15 برصيد 11 نقطة، وستكون مباراته الأولى مع كلينسمان أمام بوروسيا دورتموند يوم غد السبت ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وقال كلينسمان في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام المحلية “إذا قمت بشيء ما فإنني سأفعله بشكل صحيح. سيكون تحديا مثيرا وآمل أن نتمكن من المضي قدما معا، إنني متحمس للغاية ولدي رغبة كبيرة في القيام بتلك المهمة”.

أضاف كلينسمان “يتعلق الأمر بحصد النقاط في أسرع وقت ممكن الآن، لا نحتاج لإجراء تغييرات جذرية حاليا، ولكن يتعين علينا العمل معا”.

ويبدأ كلينسمان 55/ عاما/ العمل مرة أخرى في بوندسليجا بمواجهة صعبة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند يوم السبت القادم في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

وسبق لكلينسمان أن تولى تدريب فريق بايرن ميونخ خلال موسم 2008 / 2009 دون أن يكمل بقية الموسم مع الفريق البافاري.

أوضح كلينسمان “يدرك اللاعبون أننا في موقف صعب. ينبغي علينا جميعا أن العمل معا لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح. سوف نستعد لمباراة دورتموند بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع “نتوقع أن تملأ الجماهير المدرجات عن آخرها يوم السبت لمؤازرة الفريق. نتطلع حقا لذلك بالرغم من مقدار العمل الذي نعرف أنه يجب علينا القيام به”.

وبعد المبالغ الطائلة التي قام لارس ويندهورست المستثمر الجديد للنادي بضخها كانت الطموحات كبيرة بشأن نجاح فريق العاصمة الألمانية، الذي توج بلقبين محليين عامي 1930 و1931، في تقديم موسما استثنائيا، يستطيع من خلاله أن يصبح أحد الأندية المنافسة بقوة على لقب بوندسليجا.

وجاءت الخسارة أمام أوجسبورج لتكون المسمار الأخير في نعش كوفيتش، ويبدو أن تعيين كلينسمان مديرا فنيا للفريق ليشير إلى أن ويندهورست يرغب في تحسن سريع للنتائج في ظل وجود اسم كبير على رأس القيادة الفنية.

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وكان كلينسمان، الذي انضم مؤخرا إلى مجلس الإشراف بنادي هرتا برلين نيابة عن المستثمر الجديد لارس ويندهورست، قد توج بلقب كأس العالم 1990 وكأس الأمم الأوروبية 1996 خلال مسيرته كلاعب.

وتولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 ثم تدريب المنتخب الأمريكي بين عامي 2011 و2016، وكانت تجربته التدريبية الوحيدة في بوندسليجا قد استمرت أقل من سنة واحدة، وذلك مع بايرن ميونخ في موسم 2008 / .2009

ألمح كلينسمان إلى أنه يتمتع بعلاقة طويلة مع هيرتا، حيث قال “والدي من مشجعي الفريق. أول مباراة ذهبت إليها كانت أمام شتوتجارت وحملت العلم الأزرق والأبيض، ولعب ابني هناك أيضا”.

كشف كلينسمان أن طاقمه التدريبي المعاون سيشمل أليكسندر نوري قائد فريق فيردر بريمن السابق، بالإضافة إلى أندرياس كوبكه مدرب حراس مرمى منتخب ألمانيا.

وقال مايكل بريتز مدير الكرة في هيرتا “نمتلك مدربا يتمتع بالقبول هنا ونتطلع للعمل سويا في الأسابيع المقبلة”.

تحدث بريتز أيضًا عن كوفيتش، قائلاً “نتمنى جميعًا أن يكون الموسم مختلفًا” ، لكن “العروض في الأسابيع الأخيرة، أجبرتنا على إحداث تغيير”.

من جانبه، قال كوفيتش في بيان للنادي إن القرار “مؤلم” لكنه أضاف أن “مصلحة النادي أهم من الفرد”.

وجاء تعيين كلينسمان حتى نهاية الموسم فقط، ليثير التكهنات حول أن نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، قد يتولى تدريب هرتا برلين اعتبارا من الموسم المقبل.

ولعب الكرواتي كوفاتش، المولود في برلين، لفريق هرتا برلين لفترتين، الأولى بين عامي 1991 و1996 والثانية بين عامي 2003 و2006 .

وقاد كوفاتش آينتراخت فرانكفورت للفوز بلقب كاس ألمانيا في 2018 ثم قاد بايرن ميونخ لإحراز ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، قبل أن يرحل مؤخرا عن تدريب الفريق.

وكان كوفاتش مرشحا قويا لتدريب هرتا برلين، لكنه أعلن أنه لن يتولى أي منصب تدريبي حتى نهاية هذا الموسم.