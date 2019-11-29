نتيجة مباراة قطر واليمن فى كأس الخليج العربي “خليجي 24”

يلتقي منتخب قطر بنظيره المنتخب اليمني، فى احدي أهم مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” والمقامة على الاراضي القطرية.

وتقام مباراة قطر واليمن على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي بالدوحة، مساء اليوم الجمعة 29-11-2019، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 24، فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

ويدخل اللقاء منتخب قطر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى بعد هزيمته في مباراة الافتتاح على يد العراق بنتيجة 2-1، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الرابع بعد الهزيمة من الإمارات بنتيجة 3-0 بالجولة الأولى.

يعرف المنتخب القطري جيدا أهمية الفوز اليوم فى المباراة التي تجمه بنظيره اليمني، فبعد الخسارة الأولى التي جاءت عن طريق العراق في البداية، لن يفرط زملاء عبد العزيز حاتم في الانتصار تلك المرة وبنتيجة ثقيلة تمحي ما حدث في السابق، أو بشكل أخر تُظهر نسخة قطر في كأس آسيا الماضي.

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كذلك المنتخب اليمني الذي تعرض لضربة قوية في البداية يعرف جيداً ان الخسارة أمام العنابي ستُنهي كل شيء، لذلك كل العوامل التي تجعل اللقاء ناريا متواجدة وبقوة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة.

وكانت المباراة الأخيرة التي جمعت منتخب قطر مع نظيره اليمني فى خليجي 23 بالكويت بالجولة الأولي من دور المجموعات، وانتهت بفوز العنابي برباعية نظيفة، فيما كانت مواجهتهما التي سبقت تلك في خليجي 22 بالسعودية بالجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهت بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة:

تُنقل مباراة قطر واليمن على قناة بي إن سبورت إتش دي المفتوحة، والكأس الرياضية 2، والكويت الرياضية.