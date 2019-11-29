القرني: نعد بشكل مغاير تماماً في مباراة البحرين ونتقبل كُل النتائج

أكد فواز القرني لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة أن فريقه يتقبل كُل النتائج التي تسفر عنها المباريات وأنه لم يقدم أداء سيئاً أمام الكويت رغم الخسارة لكنه سيظهر غداً أمام البحرين بشكل مغاير تماماً عن المباراة السابقة.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني غدا السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حالياً بقطر.

وكان المنتخب السعودي افتتح مشواره في البطولة بالهزيمة 1 / 3 أمام نظيره الكويتي فيما استهل المنتخب البحريني مسيرته في البطولة بالتعادل السلبي مع نظيره العماني حامل اللقب.

وقال في المؤتمر لصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “دائماً نتقبل الخسارة أو الفوز أو التعادل. ليست نهاية المطاف أننا خسرنا المباراة الأولى. أثق تماماً في جميع اللاعبين والمدرب. نأمل في الفوز بالمباراة غدا”.

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وأشار القرني : “ما زلنا في دائرة المنافسة وكلامنا دائما إيجابي ونسعى للدفاع عن سمعة الكرة السعودية والمباراة غداً فاصلة”.

وأضاف : “نحن متكاتفون الآن أكثر مما نتكاتف بعد الإنتصارات. ونعد بالظهور بشكل مغاير في مباراة الغد”.

وأشار القرني إلى أن الفريق عانى بالتأكيد من الإرهاق في المباراة الأولى نظراً لغياب عدد من اللاعبين ولكن المبررات لن تفيد الفريق وإنما سيكون هذا كله دافع على تقديم أداء جيد غداً علماً بأن الأداء لم يكن سيئاً في مباراة الكويت.