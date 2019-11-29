عناد: لم أشعر بأي إستهانة من رينار ونركز على مواجهة عمان الصعبة

نفى ثامر عناد المدير الفني للمنتخب الكويتي لكرة القدم اليوم الجمعة أن يكون شعر بأي نوع من عدم الإحترام من قبل المنتخب السعودي أو مدربه الفرنسي هيرفي رينار خلال مباراته الأولى في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر مشيرا إلى أن مباراته غدا أمام المنتخب العماني قد تكون أكثر صعوبة أمام المرشح الأقوى للفوز باللقب.

ويلتقي المنتخب الكويتي نظيره العماني غدا السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة حاليا بقطر.

وكان المنتخب الكويتي إفتتح مشواره في البطولة بالفوز على نظيره السعودي 3 / 1 فيما استهل المنتخب العماني رحلة الدفاع عن لقبه الخليجي بالتعادل السلبي مع نظيره البحريني.

وقال عناد في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد : “المباراة غدا لا تقل أهمية عن المباراة الماضية أمام السعودية. وبدأنا التفكير في مباراتنا أمام المنتخب العماني القوي والمتجدد وحامل اللقب”.

وأضاف : “طوينا سريعاً صفحة المباراة الأولى وبدأنا التركيز سريعاً في مباراة عمان التي نخوضها بكُل قوة”.

Advertisements

وعما إذا كان عدم إحترام المنتخب السعودي للمنافس تسبب في فوز المنتخب الكويتي ، قال عناد : “لم أسمع شيئاً عن عدم إحترام مدرب المنتخب السعودي لنا. ولكن كقاعدة عامة ، أي مدرب يحتاج للنجاح عليه أن يحترم المنافس. الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني مدرب كبير وله تاريخ حافل ولم أشعر بوجود عدم احترام. ما رأيناه هو أن كلا من المنتخبين احترم الآخر بشكل جيد. خوض رينار المباراة معتمداً على مدافعين أثنين فقط لا يعني أنه لا يحترم منتخبنا”.

وعن العقدة التي يواجهها المنتخب الكويتي في مواجهة نظيره العماني على مدار عقدين كاملين ، قال عناد : “إنني من المعجبين بالمنتخب العماني ولكن التاريخ يحسب للمنتخب العماني في العقدين الماضيين وما يهمنا هو مباراة الغد. هي مباراة أصعب من لقاء السعودية. الفريق العماني قوي ومتميز ولديه مدرب جيد. نسعى للفوز في مباراة الغد”.

وأضاف : “المنتخب العماني فرض إحترامه على الجميع سواء خليجياً أو أسيوياً وأراه مرشحاً بقوة وهو المرشح الأول لهذه البطولة… كُل بطولة لها ظروفها”.

وعن كيفية أستثماره لفرحة ونشوة الفوز على السعودية ، قال عناد : الفرحة كانت للشعب الكويتي والجماهير وهم يستحقونها لكننا أخرجنا اللاعبين من هذه النشوة عقب مباراة السعودية مباشرة للتركيز في مباراة الغد