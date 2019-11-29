نتيجة مباراة شبيبة القبائل وفيتا كلوب فى دوري أبطال أفريقيا 2019-2020

يستضيف فريق شبيبة القبائل الجزائري نظيره فيتا كلوب الكونجولي، اليوم الجمعة 29-11-2019، على ملعب 1 نوفمبر 1954 – تيزي وزو بالجزائر، فى افتتاح مباريات اليوم بالجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

وتنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ويتواجد الفريق الجزائري مع نظيره الكونجولي بالمجموعة الرابعة النارية التي تضم أيضًا الترجي الرياضي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي واللذان يتوجهان غدا السبت.

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ولم يلتقي شبيبة القبائل وفيتا كلوب من قبل إلا في مواجهتين بمطلع الثمانينيات بالبطولة نفسها، إذ كان اللقاء الأول قد شهد رباعية جزائرية بيضاء، فيما انتهى اللقاء الثاني بهدف كونجولي أبيض.

وهدد الإتحاد الأفريقي بشكل واضح النادي الجزائري بعدم ارتكاب جماهيره أي تجاوز خلال لقاء اليوم، كذلك أن يظهر تشجيعهم بشكل طيب من دون أي مشاكل، وإلا ستكون هناك عقوبات شديدة قد تصل إلى الحرمان الجماهيري لمدة عامين، لذلك حرص النادي على حس جماهيره بعدم افتعال أي مشاكل.